ليبيا – قال وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني الأحد إن “خليفة حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) لا يهتم بالعملية السياسية إلا عندما يخسر، حسب زعمه.

آل ثاني قال في حديث لصحيفة “لوموند” الفرنسية إن ما وصفه بـ”إخفاق مليشيا حفتر” يدل على أن الصراع في ليبيا يجب أن يُحل بعملية سياسية وليس بالانقلابات والعدوان العسكري” حسب تعبيره.

واختتم قائلاً : ” لطالما فضل حفتر استخدام العنف (…) إنه يهتم بالعملية السياسية فقط عندما يخسر ولكنه يعود لاستخدام القوة مرة أخرى، إذا كان هناك درس يجب تعلمه فهو أنه يجب على المجتمع الدولي الامتثال للعملية السياسية في إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة كان من شأن ذلك أن يُنقذ العديد من أرواح الشعب الليبي وموارد البلاد”.