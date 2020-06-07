ليبيا – قال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري إن الموقف المصري الذي أعلنه الرئيس السيسي حول ليبيا رسالة قوية تعبر عن تحذير واضح لتركيا ودورها التآمري وتدخلها العسكري المباشر في البلاد.

بكري إعتبر وفقاً لصحيفة”العين الإخبارية” أن المبادرة تشير في الوقت ذاته إلي موقف مصري داعم للجيش الليبي وحقه في حماية وحدة ليبيا وسلامة شعبها.

ونوّه إلى أن تركيا ستسعى إلى محاولة إفشال هذه المبادرة لأن لديها مشروعاً إستعمارياً ولديها مطامعها الاقتصادية في ثروة ليبيا وهنا يكون الدور علي المجتمع الدولي الذي لا يجب أن يبقي صامتاً أمام جرائم أردوغان وتحديه للمجتمع الدولي.