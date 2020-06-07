أبوظبي – أغلقت بورصات الخليج، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على صعود شبه جماعي بصدارة دبي، فيما تراجع مؤشر البحرين وحيدا.

يأتي صعود بورصات الخليج، مع مواصلة ارتفاع أسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي، وتوقعات إيجابية بعد تمديد اتفاق “أوبك+” لخفض الإنتاج بواقع 9.7 ملايين برميل يوميا حتى نهاية يوليو/تموز المقبل.

والجمعة، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/ آب، بنسبة 5.78 بالمئة أو 2.31 دولارا، إلى 42.3 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم يوليو/ تموز بنسبة 5.7 بالمئة أو 2.14 دولارا، إلى 39.55 دولارا للبرميل.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق العاصمة أبوظبي بنسبة 2.37 المئة إلى 4405.32 نقطة، ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 4.6 بالمئة إلى 2133.34 نقطة.

وصعدت بورصة قطر للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 1.05 بالمئة إلى 9349.3 نقطة، مع ارتفاع سهم الإسلامية القابضة والمستثمرين 10 بالمئة لكل منهما.

وارتفع مؤشر السوق الأول في الكويت 0.89 بالمئة إلى 5507.27 نقطة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.79 بالمئة، ومؤشر السوق العام 0.86 بالمئة.

وصعدت بورصة السعودية بنسبة 0.83 بالمئة إلى 7267.86 نقطة، مع صعود أرامكو 0.62 بالمئة، والراجحي 1 بالمئة وسابك 1.1 بالمئة.

وزادت بورصة مسقط بنسبة 0.59 بالمئة إلى 3538.32 نقطة، مع صعود أسهم العمانية المتحدة للتأمين 8.3 بالمئة، والأنوار القابضة 5.9 بالمئة.

بينما تراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.27 بالمئة إلى 1269.85 نقطة، مع تراجع بنك البحرين والكويت 3 بالمئة، ومصرف السلام – البحرين 1.6 بالمئة.

الأناضول