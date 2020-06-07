ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب المقاطع علي أبو زعكوك القيادي في التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين أن المبادرة المصرية عبارة عن محاولة مصرية لستر ما وصفها بـ” الهزيمة” التي لحقت بـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) من خلال تقديم مبادرة.

بوعكوك قال خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد :” هذا ضحك على الذقون ومحاولة لكسب الوقت وإيجاد مكانة لحفتر والسيسي في العملية السياسية الليبية مستقبلاً ولن يكون لهم ذلك”.

وأردف :” الخطة الموضوعة لتحرير أجدابيا وبنغازي كما تعلم أن هناك غرفة اسسها وزير الدفاع والقائد الأعلى، غرفة عمليات في المنطقة الشرقية وهذه الغرفة الآن جاء وقتها للعمل ونقول انه يجب أن لا تتوقف الحملة حتى يتحرر كافة التراب الليبي بالذات بنغازي ودرنة والشرق الليبي الذي عانى من حفتر طيلة السنوات الأربع الماضية”.

كما رأى أن المنطقة الشرقية وسكانها غير ممثلين بعقيلة صالح أو “حفتر” فكلاهما خارج العملية وهناك قيادات كثيرة بإمكانها ان تقوم بالدور المناسب للتلاحم مع أخوانهم في المنطقة الغربية والشرقية لبناء ليبيا الجديدة الدولة المدنية الديمقراطية التي ترفض ما وصفه بـ”العسكرة ” حسب زعمه.

واختتم قائلاً :”نحن مللنا حكم العسكر في العالم العربي ونريد حكم ديمقراطي يحكمه القانون وهناك في الشرق شخصيات كثيرة سيكون لها دور في بناء ليبيا الجديدة بالنسبة لنا لا نعتبر حفتر أو عقيلة صالح ممثلين للشرق الليبي”.