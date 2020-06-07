ألمانيا – انتقد نواب بارزون عن التكتل الحاكم في ألمانيا بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل امس قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب 9500 جندي أمريكي من ألمانيا، والإبقاء على 25 ألفا.

وقال يوهان فادفول المتحدث باسم السياسة الخارجية لتكتل حزبي “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” و”الاتحاد الاجتماعي المسيحي” في البرلمان، لوكالة “رويترز” إن “الخطط تظهر مجددا أن إدارة ترامب تتجاهل مهمة مبدئية في القيادة ألا وهي مساهمة شركاء التحالف في عمليات صنع القرار”.

وأضاف أن كل الدول المشاركة في حلف شمال الأطلسي تستفيد من ترابط الحلف بينما يصب الخلاف في صالح الصين وروسيا، وتابع قائلا: “يجب أن يحظى هذا بمزيد من الاهتمام في واشنطن”.

كما اعتبر فادوفول أن ذلك يشكل “جرس إنذار آخر” للأوروبيين لوضع أنفسهم في موقع أفضل في ما يتعلق بالسياسة الأمنية.

وصرح أندرياس نك، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان في تصريح لـ”دويتشه فيله” بأن “القرار ليس فنيا بل لدوافع سياسية بحتة”.

وأوضح مسؤول أمريكي طلب عدم كشف اسمه، أن هذه الخطوة كانت نتيجة عمل استمر شهورا من جانب الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة وليس لها علاقة بالتوترات بين ترامب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي أحبطت خطة ترامب لاستضافة اجتماع مجموعة السبع هذا الشهر.

وتمثل هذه الخطوة أحدث تطور في العلاقات بين برلين وواشنطن التي كثيرا ما شابها التوتر خلال رئاسة ترامب.

المصدر: رويترز