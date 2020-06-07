ليبيا – رد عضو الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق عن الحملة التي تستهدفه بشأن إصداره أوامر لـ”غرفة عمليات تحرير سرت – الجفرة” التابعة للرئاسي بشأن وقف عملية إقتحام المدينة كونها خط أحمر بسبب تواجد الروس فيها حسب زعمه.

معيتيق قال في تصريح لقناة “فبراير” اليوم الأحد تابعته المرصد بأن لقائه مع المسؤولين الروس في موسكو كان باتفاق مع رئيس المجلس الرئاسي وبتكليف منه.

وكشف عضو الرئاسي على أن كل التفاصيل التي نوقشت بلغ بها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشكل رسمي.

وبشأن الرسالة التي تلقاها بعدم التقدم إلى سرت قال :” ليبيا جزء من المنظومة الدولية ووصلتنا أمس رسالة واضحة وكان يجب إبلاغ الرئيس بها ، ووضعنا القيادات العسكرية على تفاصيل الرسالة التي وصلتنا .

وأكد معيتيق على أن التوجهات التي أصدرها للغرفة المذكورة أعلاه لم تتم بشكل فردي ، مضيفاً بأن حكومة الوفاق تعمل بشكل جماعي وهي من تتحمل أعباء مسؤوليتها.