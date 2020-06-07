روسيا – أعلن مركز “خرونيتشيف” الروسي أن الاستعدادات جارية لإرسال الدفعة الجديدة من أقمار “إكسبرس” الصناعية إلى الفضاء.

وقال بيان صادر عن المركز: “في الرابع من يونيو الجاري قام طاقم الخبراء والفنيين التابعين للخطوط الحديدية الروسية ومركز خرونيتشيف بتحميل صاروخ Proton-M مع وحدة التعجيل Breeze-M على عربة خاصة وأرسلوها نحو مطار بايكونور الفضائي في كازاخستان، الصاروخ سيستخدم في إطلاق قمري Express-80 وExpress-103 الروسيين إلى الفضاء

وأضاف البيان “جميع العمليات المتعلقة بتحميل الصاروخ وإرسال القطار إلى المطار المذكور جرت بشكل جيد، عملية إطلاق الأقمار ستجرى لصالح شركة Space Communication الروسية”.

وكان مركز “خرونيتشيف” الروسي قد أشار في وقت سابق من العام الجاري إلى أن عملية إطلاق القمرين المذكورين كانت قد أجلت أول مرة إلى أواخر مايو الفائت بعد اكتشاف مشكلات في الصاروخ الذي سيحملهما إلى مداراتهما، لكن الشركة المصنعة للقمرين عادت وأكدت أن العملية أجلت مرة أخرى لأسباب فنية تتعلق بالصاروخ أيضا.

ومن جانبها أشارت مصادر في مؤسسة “روس كوسموس” إلى أن المشكلات المتعلقة بالصاروخ المذكور والتي أشار إليها مركز “خرونيتشيف” مرتبطة بأخطاء مصنعية جرت أثناء تطوير الصاروخ عامي 2015 و2016 في مصنع ” كاتافسكي” الروسي في منطقة تشيليابنسك.

المصدر: فيستي