فرنسا – كشف تقرير صحفي فرنسي، امس عن قيمة العرض، الذي سيتقدم به ريال مدريد إلى رين، لضم لاعب الوسط الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم كامافينجا (17 عامًا) بالانتقال إلى ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية، حيث استقر عليه الميرنجي كبديل للبرازيلي كاسيميرو.

وبحسب موقع “le10sport” الفرنسي، فإن ريال مدريد سيقدم عرضًا بقيمة 60 مليون يورو، بواقع 50 مليون نقدًا، بالإضافة إلى 10 ملايين في صورة مكافآت.

ويعتبر هذا الرقم بعيد عن بعض الشيء عن السعر الذي حدده رين، والذي يبلغ 75 مليون يورو.

ورغم اهتمام باريس سان جيرمان بإدواردو أيضًا، إلا أنه تحول للصربي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم لاتسيو.

وكالات