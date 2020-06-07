ليبيا – أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس السبت إتصالات بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه فضلاً عن وزراء خارجية الجزائر والمغرب وتونس والنيجر والسعودية والإمارات والأردن.

شكري إستعرض وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة المبادرة السياسية الليبية التي تم إطلاقها من القاهرة تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

وتناول بالشرح عناصر المبادرة التي تم إطلاقها مُعبراً عن حرص مصر على التنسيق مع الدول المعنية بالوضع على الساحة الليبية.

وأكد أن مصر ستواصل البحث مع الدول الشقيقة والصديقة عن حل سياسي على ضوء المبادرة التي طرحت وفي إطار الأهداف التي تم الاتفاق عليها في إطار عملية برلين وصولاً إلى تحقيق الاستقرار الكامل في ليبيا.