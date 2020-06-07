ليبيا – وصف احميدا الجرو الناطق باسم لواء الصمود الذي يقوده المعاقب دوليا صلاح بادي ” إعلان القاهرة ” الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور رئيس البرلمان المستشار صالح والقائد العام للجيش المشير حفتر لحل الأزمة السياسية الراهنة بـ” بالمهزلة “.

الجرو قال بحسب صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” بأن مصر ليس من حقها التدخل ولعب دور الوسيط أو طرح مبادرات، مدعيًا بأن الأخيرة دولة معادية وليست محايدة وساهمت في قتل العديد من الشباب الليبي وتدمير البيوت على حد زعمه.

وقال :” ليس من حق المهزوم ان يطرح مبادرة علي المنتصر ويملي شروطه ويتكلم علي المناصب وتوزيعها فلهذا اي جلوس او مفاوضات مع عقيلة او حفتر يعتبر خيانة لدماء الشهداء وضياع للوطن “.

وطالب لواء الصمود الجميع بالتماسك في هذا الموقف ولا يسمحوا باستغلال هذا الموقف او التسلق علي ما وصفها بـ” تضحياتهم وشهدائهم”.