ليبيا – أجرى وزير الخارجية الفرنسي اتصالات مع نظيره المصري سامح شكري عقب إعلان القاهرة عن مبادرة لحل الأزمة الليبية.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أثنى خلال اتصال مع نظيره المصري وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية على جهود القاهرة في الملف الليبي بخصوص التوصل لوقف فوري لإطلاق النار.

وأكد لودريان على أهمية توحيد المؤسسات الليبية ومنها المؤسسات المالية بالإضافة لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية.

كما شدد وزير خارجية فرنسا لنظيره المصري دعم باريس لاستئناف العملية السياسية في ليبيا تحت راية الأمم المتحدة وضمن ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين.

ونوّه لودريان إلى أن الأولوية يجب أن تكون لوقف الأعمال العدائية بشكل فوري والتوصل لوقف لإطلاق النار.