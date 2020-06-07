ألمانيا – سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني هدف فريقه الرابع في شباك باير ليفركوزن (4-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ30 من “البوندسليغا”.

وبهذا الهدف، وصل الدولي البولندي إلى هدفه الـ30 في الدوري الألماني هذا الموسم، ليعزز صدارته لقائمة هدافي المسابقة وصراع الحذاء الذهبي الأوروبي.

كما وصل ليفاندوفسكي لهدفه الـ44 في كافة البطولات هذا الموسم، وهو أفضل سجل تهديفي له بموسم واحد، على مدار مسيرته.

وهذه المرة الثالثة التي يصل فيها ليفاندوفسكي إلى 30 هدفا بموسم واحد في “البوندسليغا”، ولا يتفوق عليه سوى الأسطورة جيرد مولر، الذي فعل ذلك 5 مرات.

وجاء هدف النجم البولندي اليوم من صناعة المهاجم الألماني توماس مولر، الذي مرر أيضا كرة هدف لمواطنه ليون غوريتسكا، ليصل إلى 20 تمريرة حاسمة هذا الموسم.

وحسب شبكة “أوبتا” للإحصاءات، فإن مولر بات أول من يصل إلى 20 تمريرة حاسمة في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى منذ أن فعلها البلجيكي كيفن دي بروين مع فولفسبورغ في “البوندسليغا” موسم 2014-2015.

وأشارت شبكة “سكواكا” للإحصائيات، إلى وصول ليفاندوفسكي لهدفه الـ300 في الدوريات الأوروبية منذ بداية مسيرته الاحترافية، موزعة كالتالي:

– 36 هدفا مع زنيكز بروسكوف البولندي

– 32 هدفا مع ليخ بوزنان البولندي

– 74 هدفا مع بوروسيا دورتموند الألماني

– 158 هدفا مع بايرن ميونخ.

المصدر: وكالات