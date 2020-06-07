أستراليا – أبدى جراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا، سعادته بعودة الحياة للملاعب، مع بدء استئناف المنافسات بشكل تدريجي، إثر التوقف الاضطراري بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتأهب منتخب أستراليا لخوض المباريات الأربع المتبقية له في التصفيات الآسيوية المشتركة أمام الكويت ونيبال وتايوان والأردن.

وقال أرنولد في تصريحات للموقع الألكتروني لمنتخب أستراليا “من الرائع مشاهدة اللاعبين على أرض الملعب من جديد”.

وأضاف “أعلم أن الوضع كان صعبًا لجميع اللاعبين، لأنهم لم يتمكنوا من اللعب، فهم يحبون كرة القدم، وبالتالي عاشوا فترات صعبة”.

وأوضح “أتوقع عودة اللاعبين بحالة جيدة دون زيادة في الوزن، مع جاهزيتهم لخوض المباريات”.

ويقوم أرنولد بعقد اجتماعات منتظمة عبر فيديو الاتصال مع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين، من أجل الاطمئنان على جاهزيتهم البدنية والذهنية.

ويتصدر منتخب أستراليا، جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن الكويت والأردن.

وكالات