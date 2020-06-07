العراق – افاد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، اليوم الأحد، إن بعض العراقيين ما زالوا ينكرون وجود فيروس كورونا، مما يتسبب بارتفاع أعداد المصابين.

وأكد لـRT أن “السبب الأول لارتفاع الإصابات، هو عدم التزام المواطنين بإجراءات الحظر والوقاية منذ شهر رمضان وحتى الآن، وعدم تطبيق عزل المدن بشكل فعال من قبل الدولة”، مبينا أن “السبب الثاني، هو عزل المدن التي كانت تعزل من الخارج، لكن الحياة في داخلها كانت طبيعية”.

وأضاف أن “السبب الثالث هو عدم تصديق بعض المواطنين وجود فيروس كورونا، وحتى اليوم هناك من ينكر وجوده”.

وأشار إسماعيل إلى أن “الشائعات أدت إلى أن تتصرف الناس بشكل طبيعي، وتتبادل الزيارات وتقيم المناسبات”، مشيرا إلى أن “استلام الدولة لمختبرات جديدة، زاد من الفحوصات وكشفت أعدادا جديدة من المصابين”.

وتابع أن “نسبة الوفيات في العراق انخفضت بنسبة 3%”، مؤكدا أن “العراق يمتلك حاليا 22 مختبرا للفحص مع إقليم كردستان”.

المصدر: RT