روسيا – صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأن تمديد اتفاق “أوبك+” لخفض إنتاج النفط، سيؤثر إيجابا على السوق النفطية.

وقال نوفاك في أعقاب اجتماع دول “أوبك+” اليوم السبت، إن الأهم هو تأكيد الجميع على تعهداتهم بتنفيذ الصفقة 100%، مشيرا إلى أن “هذا التزام له أهمية كبيرة وتأثير الخطوات المشتركة على السوق سيكون إيجابيا”.

وأشار نوفاك إلى أن صفقة “أوبك+” نفذت في مايو بنسبة حوالي 90%، مضيفا أن روسيا نفذت 96% من التزاماتها، وأن المعلومات الدقيقة حول كل دولة ستظهر في وقت لاحق.

وأكد نوفاك أن جميع الدول بما فيها المكسيك، ستواصل تقليص الإنتاج في يوليو بالحجم الإجمالي 9.7 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أنه في وقت سابق كان من المقرر خفض التزامات تقليص الإنتاج إلى 7.7 مليون برميل، لكن خلال اجتماع اليوم تم الاتفاق على الامتناع عن ذلك.

وقال: “أعتقد أن هذا القرار صحيح. كانت هناك خيارات مختلفة قيد الدراسة، بما فيها التمديد لفترة أطول، لكننا اتفقنا على متابعة أوضاع السوق كل شهر”.

المصدر: إنترفاكس