انجلترا – أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى في إنجلترا “التشامبيون شيب” في بيان رسمي الأحد، عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب بيان الرابطة، فقد أثبتت نتيجة الاختبارت التي أجريت على مدار 4 أيام، بدءا من 3 وحتى 6 يونيو الجاري لـ1179 لاعبا وموظفا وجود اختبارين إيجابيين في فريقين مختلفين.

وكانت المرحلة الماضية من الاختبارات، التي أجريت لـ1094 لاعبا وموظفا، قد أسفرت عن 9 عينات إيجابية من 6 فرق.

من جهة أخرى، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” في وقت سابق أن نتائج اختبارات المرحلة الأخيرة من الكشف عن فيروس كورونا التي أجريت على 1195 لاعبا وموظفا في الرابطة جاءت سلبية.

المصدر: وكالات