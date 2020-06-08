الخرطوم – اكدت الحكومة السودانية، الإثنين، إن إنتاج الذهب خلال الربع الأول من 2020، بلغ 8.41 أطنان، بنسبة 34 بالمئة فقط، من الإنتاج المخطط له خلال نفس الفترة.

ومطلع العام الجاري، كانت الحكومة السودانية تخطط لإنتاج 24.5 طنا خلال الربع الأول.

وأعلنت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، في بيان، أن إنتاج شركات الامتياز من الذهب بلغ 1.77 طنا، فيما بلغ إنتاج شركات مخلفات التعدين 2.25 طنا، بينما وصل إنتاج الذهب من التعدين التقليدي إلى 4.39 أطنان.

وأورد البيان، أن إيرادات الربع الأول للقطاع بلغت 2.428 مليار جنيه (17.220 مليون دولار).

وبسبب الاضطرابات السياسية التي عاشها السودان العام الماضي، عقب اندلاع ثورة شعبية نجحت في تغيير نظام حكم الرئيس السابق عمر البشير، لم تصدر أية إحصائيات رسمية عن حجم إنتاج الذهب الكلي خلال 2019.

ويعد التعدين التقليدي الذي يقوم به الأهالي في أكثر من 800 موقع، تنتشر في جميع أنحاء البلاد، الأكثر إنتاجية مع وجود مليون شخص يعملون به.

ويعول السودان على الذهب كمورد للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو/ تموز 2011، وفقدان 80 بالمائة من موارد النقد الأجنبي.

الأناضول