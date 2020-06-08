ليبيا – رأى عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 والقيادي بجماعة الاخوان المسلمين عبدالرحمن الديباني أن “فتح ملف ما وصفه بـ”الجوسسة الروسية” في هذا التوقيت هو بمثابة إعلان انتهاء ما وصفه بـ” المشروع الروسي ” في ليبيا خاصة بعد الضربات العسكرية لما وصفه بـ”مشروع حفتر” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) الذي كان عاملاً مساعداُ للمشروع الروسي على حد زعمه.

الديباني توقع في حديث لموقع “عربي21″ المللوك لدولة قطر أن يتم إخراج من وصفهم بـ””الجاسوسين الروس” (الباحثين الاجتماعيين مكسيم شوغالي و سامر سعيفان) من ليبيا عاجلاً أم آجلاً في إطار تسوية وصفقة سياسية بين الولايات المتحدة وروسيا دون أن يشير إلى ما هي علاقة الولايات المتحدة بمساجين داخل السجون الليبية!.

يشار إلى أن مسلحي الوفاق قد نشروا ما قالو أنها “معلومات تنشر لأول مرة عن من وصفوهم بـ”الجاسوسين الروسيين” “مكسيم شوغالي” وسامر سعيفان متهمةً الاخيرين بالعمل لصالح شركة “فاغنر” ، وزعموا بأن مخابرات الوفاق هي التي أحالت البلاغ حول الاخيرين للنيابة العامة بتهمة ارتكابهما أفعال مضرة بأمن الدولة ومنها تقارير عسكرية واقتصادية على حد زعمهم.