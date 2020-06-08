ليبيا – أجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري اتصالاً هاتفياً مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “الآن بوجيا” حيث تباحث الطرفان حول آخر التطورات السياسية والملفات المشتركة وأهمها أزمة الهجرة وعملية أيرني لمراقبة تهريب السلاح إلى ليبيا .

العقوري أكد بحسب الموقع الرسمي التابع للمجلس على ضرورة وقف اطلاق النار والعودة للحوار السياسي لكي لا تتفاقم الأمور في ليبيا وتصبح مسرحاً لعمل الجماعات الإرهابية والتي تستفيد من الأوضاع الراهنة وتهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية على دعم مبادرة رئيس مجلس النواب وأهمية دعم الإتحاد الأوروبي لليبيا لمعالجة الآثار المترتبة عن أزمة الهجرة، مؤكداً حرص لجنة الخارجية على متابعة أوضاع المهاجرين مع الجهات الليبية المختصة ومراعاة توفير الظروف الإنسانية المناسبة لهم.

من جانبه شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا على ضرورة العمل على وقف اطلاق النار ورفض التدخلات الخارجية في ليبيا، لافتاً إلى أهمية الالتزام بتوصيات مؤتمر برلين كمرجع للحوار السياسي، كما جدد دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية في مواجهة أزمة الهجرة .