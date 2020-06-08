ليبيا – اتهمت القيادة العامة للقوات المسلحة تركيا الدولة العضو في حلف الناتو باستغلال عضويتها في الحلف للسيطرة على ليبيا واحتلالها دون أن يكون لباقي دول حلف الناتو أية مصلحة في ذلك.

القيادة العامة أشارت في بيانها الموجه لحلف الناتو والذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن تركيا تهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي ودول حوض المتوسط بالكامل، متسائلةً عن موقف حلف شمال الأطلسي حول ما يجرى في ليبيا وإمكانية تورطه في حرب لدعم تركيا في ليبيا.

وأضافت قيادة الجيش بأن سلامة ووحدة وسيادة ليبيا أمر لا تفريط فيه وأن القوات المسلحة الليبية بكل قوتها وبمساعدة الأصدقاء ستقف بكل قوة ضد مساعي احتلال ليبيا وسيتم الدفاع عنها في مواجهة العدو التركي المحتل الذي يسعى لضرب استقرار ليبيا والمنطقة من خلال جلب الأسلحة ونقل الإرهابيين والمرتزقة يحسب نص البيان.

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وتابعت في بيانها :” إعادة الجيش الوطني لانتشاره واستجابته للنداءات الدولية ودخول مليشيات الوفاق ومرتزقة وإرهابيي أردوغان لبعض المدن في الغرب الليبي التي قاموا فيها بالقتل والإعدام والتدمير والتخريب والسرقة فلم يسلم منهم لا بشر ولا حجر ولا حيوان ولا الأحياء ولا الأموات سواء في ترهونة أو الأصابعة وقصر بن غشير وصبراتة وصرمان وغيرها من المدن مما ترتب عليه تهجير سكانها.

وأرجعت قيادة القوات المسلحة جرائم مسلحي الوفاق إلى الغزو التركي السافر لليبيا والداعم لهذه المليشيات والجماعات الإرهابية المرتكبة لهذه الجرائم في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني، مؤكدةً أنها تعمل بكل قوة وحزم لاستعادة الأمن والاستقرار في كل ليبيا بالتعاون والتنسيق مع اصدقائها الدوليين والإقليميين والأمم المتحدة.

واختتمت قيادة الجيش بيانها بالتأكيد على تعاطيها بإيجابية مع الجهود الدولية الرامية لإطلاق عملية سياسية لطالما كان القوات المسلحة الليبية تسعى للوصول إليها إلا أنها في الوقت ذاته لن تقف مكتوفة الأيدي لحماية شعبها وتحقيقاً لأمنه ودفاعاً عن التراب الليبي.

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