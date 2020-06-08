الكويت تسجل انخفاضا طفيفا في حصيلة كورونا على أساس يومي

الكويت تسجل انخفاضا طفيفا في حصيلة كورونا على أساس يومي

الكويت – سجلت حصيلة الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا على أساس يومي في الكويت، انخفاضا طفيفا اليوم، فيما سجل مؤشر التعافي تحسنا ملموسا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، عن تسجيل 662 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة بـ 717 في اليوم السابق، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 32510 حالة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 5 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ10 وفيات في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 269.

وقالت الوزارة إن عدد الإصابات النشطة يبلغ 10999، أما الحالات التي تخضع للعلاج في العناية المركزة فتبلغ 166.

من جهة أخرى، أشارت وزارة الصحة في الكويت إلى أن حالات الشفاء التي سجلت خلال آخر 24 ساعة، بلغت 1037 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 21242، أما عدد المسحات الإجمالي التي تم إجراؤها في البلاد فبلغ 318284.

وكانت السلطات الكويتية أعلنت أن إدارة الطيران المدني وضعت خطة لتشغيل الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت، في إطار الفتح التدريجي للبلاد، فيما تستعد لفتح المساجد الأربعاء المقبل.

المصدر: RT