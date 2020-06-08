ليبيا – قال مدير المرصد السوري إن “أبو وقاص” العراقي كان قيادي في محافظة دير الزور ضمن تنظيم “داعش” انتقل بعد انهيار التنظيم إلى منطقة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي مع مجموعة من مقاتليه، انضموا وانخرطوا ضمن صفوف “أحرار الشرقية” على أساس أنهم من محافظة دير الزور.

مدير المرصد السوري أشار بحسب المكتب الاعلامي التابع للمرصد إلى أن القيادي العراقي اختفى منذ نحو شهرين بعد دخوله الأراضي التركية و توجه إما لمصر أو جرى إرساله مع مجموعة أُخرى إلى ليبيا.

ولفت إلى أن المخابرات التركية تعلم بكل ذلك ولديهم تفاصيل أيضاً عن تسليم سجناء من تونس من عناصر تنظيم ” الدولة الإسلامية” وآخر عراقي إلى “هيئة تحرير الشام” ونقلهم من هذا السجن أيضاً تهريب سجناء آخرين.

وأضاف”عندما تحدثنا سابقاً عن فرار 8 سجناء من تنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة الباب وإذا بهم هؤلاء السجناء باتوا في ليبيا”.