ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن إعلان القاهرة للسلام هو أفضل حل للأزمة الليبية حيث جاء تتويجاً لمشاورات محلية ودولية، مضيفاً أن التدخل التركي عقد الأزمة.

المستشار صالح قال في تصريحات لـ”العربية” إن مجلس الدولة التابع لحكومة الوفاق مستفيد من الوضع الراهن ومن مصلحته استمرار الأزمة.

وتابع “الخلاف الروسي الأميركي في ليبيا ليس بجديد ونتوقع تحقيق مصالحهم بما يتناسب مع مصالح الليبيين”.

كما أوضح أن عودة إنتاج النفط مرتبط بوقف إطلاق النار بشكل مباشر، مؤكداً “لا نفط مع المدافع”.

ولفت إلى أن التدخل التركي ساهم في تعقيد المشهد، مشيراً إلى أن انسحاب الجيش الليبي جاء حرصاً على الليبيين.

وأكد أن رفض المبادرة المصرية سيؤدي إلى استمرار المعارك العسكرية، وتابع “الكل خاسر والجيش سيرد على أي تهديدات”، مقترحاً أن يختار كل إقليم من أقاليم ليبيا التاريخية ممثليه في المشهد السياسي الجديد.

وشدد على أنه “لا خلاف مع قيادة الجيش وكلنا نسعى لذات الهدف حتى لو اختلفت الآراء حول ذلك”، لافتاً إلى أن هناك تفاعلاً دولياً إيجابياً مع مبادرة القاهرة للسلام في ليبيا.