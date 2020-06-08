ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري على أن ثمة انقسام داخل طرابلس بين موافق على وقف إطلاق النار ورافض له.

المسماري أوضح في تصريح لصحيفة “الإتحاد” أن هذا المحور الأخير يضم الجماعة الليبية المقاتلة والإخوان والميليشيات الإجرامية والأتراك.

وأشار إلى وجود محور آخر سيوافق ولكنه ضعيف لا يملك سلاحاً وقد تكون من بينه بعض الأسماء خاصة من مدينة مصراتة التي تقود هذا المحور.

كما رأى أن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية تضمن حلاً سياسياً يرضي جميع الأطراف كونها تنص على تعديل اتفاق الصخيرات وإعلان دستوري جديد، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ليبيا وسلامة أراضيها.