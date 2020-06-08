ليبيا – قال وكيل وزارة دفاع حكومة الانقاذ الأسبق محمد النعاس إن عملية “دروب النصر” تم الإعلان عنها في وقت متأخر والمسافة بين بوقرين وسرت 130 كيلو متر أي أن مسرح العمليات أصبح في مثلث جديد وهو مثلث بوقرين الجفرة سرت.

النعاس إعتقد خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد أن مسلحي الوفاق تلقو ضربات عند وصولها لبوابة الـ 30 على مركز سرت، مشيراً إلى أنه ربما يكون الضرر نتيجة لخطأ من القوات في الإنتشار لأن حسن الإنتشار مهم جداً وتجمعات الأفراد ممنوعة لأنها معرض للطيران.

وأضاف”ربما هو خطأ تكتيكي من قواتنا وهذا ما اتوقعه، الضربة حصدت 35 شخص دليل على أنه الآليات كانت متقاربة والافراد كذلك، اليوم توقفوا في بوابة 30 ليعيدوا انتشارهم و تمركزاتهم، في سرت لم تحدث مقاومة كبيرة لو ان العدو جيش منظم كان المفروض أخذ خطوط دفاعية في بوابة الـ 50 وصلت قواتنا هناك لم تجد أحد من الاعداء الذي لم يستطيع الحفاظ على ترهونة و هي منطقة بسيطة كيف سيحافظ على سرت وما حولها، الجفرة قاعدة جوية ليست برية فقدت قيمتها التكتيكية في القتال لأن العدو ليس لديه طيران قوي ليخرج من هناك”.

وأكد على أن الديبلوماسية التركية المتميزة نجحت في التحرك بالقنوات الخلفية وجمعت كل الفرقاء ذوي المصالح كامريكا و بريطانيا و فرنسا و روسيا و الصين الذين يملكون حق الفيتو و ليبيا تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة ومن المتوقع أن تصدر قرارات لحلحلة الوضع الليبي بطريقة ما، لافتاً إلى أنه لن يصدر أي قرار من مجلس الامن إلا بعد موافقة الطرف المهيمن الثلاث مع تركيا التي تلعب دور الوسيط و الضامن لمصالح هذه الدول المالكه لعدة شركات في ليبيا.

كما إستطرد حديثه:”حفتر انتهى، و السيسي بلغت له تعليمات من الأمريكان لأن السيسي الذي اعطوه الضوء الأخضر سابقا ، الآن تركيا الاساس و هي من ستحسم الحرب في ليبيا، تركيا لم تعطي ضمان للدول حتى تحفظ مصالحها ولكن بالتأكيد من هم طلبوا ذلك لأن لديهم مصالح و سمح لها بحلحلة المشكل الليبي و اول من سمح لها هم الامريكان”.

ورأى أن تركيا لا ننسى دوافعها العقائدية و التاريخية مع ليبيا وهي دولة لها وزنها في الحلف الاطلنطي الذي أجمع أن تركيا هي من ستكمل المشوار، مؤكداً على أن تركيا تضمن مصالح الدول ذات العلاقة بالملف الليبي و بالأخص التي شنت عملية “فجر الاوديسا” التي زعموا انهم اسقطوا بها القذافي لكنهم اسقطوا ليبيا بالكامل بحسب تعبيره.

وشدد على أنه بالنسبة للدول المهيمنة على الملف الليبي لها مصالح مرئية و غير مرئية مصالح تتعلق بالوضع الجغرافي لليبيا ووسط افريقيا المليئة بالمواد الخام، معتبراً أن ما تقوم به تركيا هو لصالح ليبيا بنسبة 100% لحاجة البلاد لطرف قوي يلملم الجراح.

النعاس أعرب عن أمله بأن تكون تركيا جزء من إحلال السلام في ليبيا و إعادة تشكيل الوضع السياسي فيها لأنها تستطيع ذلك وفقاً لحديثه.