ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن بنود المبادرة المصرية استندت لمخرجات مؤتمر برلين بل تعتبر من وجهة نظره تفاصيل لبعض البنود التي تم الاتفاق عليها دولياً لذلك حضت بعد الإعلان عنها بساعات قليلة بترحيب دولي كبير وزخم إعلامي أكبر.

امغيب إعتقد في تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن هنالك إرادة دولية هذه المرة لتحقيق هذه المبادرة على أرض الواقع وأن هنالك آليات وضعت فعلاً لتنفيذ بعض بنودها.

وأشار إلى أنه فيما لو رفضت حكومة فايز السراج المبادرة المصرية التي رحبت بها الدول الكبرى فإن ذلك يعتبر بمثابة دعوة صريحة لإستمرار التدخل الخارجي وجعل ليبيا تحت وصاية دول لها أجندة استعمارية تسعى لتقسيم البلاد إلى أكثر من دولة كما تعتبر اشارة واضحة وإذن للمليشيات والمرتزقة بسفك المزيد من الدماء والقتل و تدمير المدن ونهب ارزاق الناس وممتلكاتهم كما حدث في مدينة ترهونة.

كما حمّل مسؤولية كل الجرائم التي حدثت في ترهونة للسراج ومجلسه، مطالباً الأمم المتحدة بتشكيل فريق تقصي حقائق واعداد تقرير عن جرائم الاتراك ومرتزقتهم والمليشيات الذين عبثوا بها ونشروا الرعب بين أهلها.