ليبيا – دشن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأحد العمل في ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمدينة البيضاء بعد إنشائه وتجهيزه وفقاً لأحدث المواصفات في حفل حضره وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج وعدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الوزراء والمسؤولين.

مراسم الافتتاح حضرها وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة عضو مجلس النواب عبدالمطلب ثابت وعضو مجلس النواب رابحة الدرسي ووزير العمل والتأهيل الدكتور مسعود صوة ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي ووكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات.

واستعرض الثني رفقة وزير الخارجية طابور الشرف الذي جرى لاستقباله لحظة وصوله لديوان الوزارة الجديد، رافعاً الستار عن حجر الافتتاح للمبنى.

وبدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء القوات المسلحة الذين قضوا في معارك تحرير الوطن.

وأجرى الثني جولة داخل أروقة ومكاتب ديوان الوزارة، مطلعا على الإنجاز الذي تحقق لهذه المدينة، مثمناً دور أهل الجبل الأخضر لاحتضانهم للحكومة طيلة السنوات الماضية وفي أحلك الظروف، مؤكداً أن الحكومة ماضية في توطين دواوين الوزارات في بلديات الجبل الأخضر.

كما افتتح الثني قاعة الاجتماعات الرئيسة في ديوان الوزارة والتي تمت تسميتها بقاعة اجتماعات شهداء ترهونة تكريماً لهذه المدينة وأهلها ودورهم الوطني في الدفاع عن ليبيا ضد العدوان التركي والمساندين لها.

وفي كلمته خلال الافتتاح ثمّن وزير الخارجية والتعاون الدولي الجهود المبذولة من قبل رئيس مجلس الوزراء من أجل توفير المقار المناسبة لكافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة بالرغم من شح الموارد وعدم تسييل مصرف ليبيا المركزي المبالغ المالية التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب الليبي.

كما أكد الوزير بأن هذا العام سيكون عام للتدريب في الوزارة تماشيا مع أهداف الحكومة الليبية خلال العام 2020.

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