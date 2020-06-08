ليبيا – قال عضو البرلمان المصري تامر الشهاوي إن ترك الحالة الليبية على ما هي عليه الآن دون مساهمة دولية حاسم لصالح بسط عملية الاستقرار سيدفع بها نحو عملية التقسيم.

الشهاوي أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن الموقف المصري كان واضحاً من البداية برفضه أي محاولات للتقسيم في ليبيا وفي سوريا أيضاً في وقت سابق.

وشدد على أن الموقف الدولي الحالي بحاجة إلى خطوات حاسمة حتى لا يفهم بأنه تواطؤ تجاه الدولة الليبية وشعبها خاصة فيما يتعلق بضرورة الحد من الأدوار الخارجية في ليبيا وتركها للمزيد من الإضطرابات والعنف.