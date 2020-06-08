تعرف على أغلى 10 لاعبين في العالم.. ميسي ورونالدو خارج القائمة

تعرف على أغلى 10 لاعبين في العالم.. ميسي ورونالدو خارج القائمة

فرنسا – حافظ الدولي الفرنسي كيليان مبابي، على صدارة قائمة أغلى اللاعبين في العالم، في حين غاب اسم الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي عن قائمة العشرة الأوائل.

وبلغت القيمة السوقية لمبابي نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي 259.2 مليون يورو، وذلك وفقا للمركز الدولي للدراسات الرياضية “CIES Football Observatory”.

واحتل لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ المركز الثاني بقيمة (194.7) مليون يورو، وتلاهما الإنجليزي الآخر جادون ساتشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في المرتبة الثالثة، بقيمة سوقية قدرها (179.1) مليون يورو.

وشغل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، المركز السادس، برصيد (144.9) مليون يورو.

وشهدت الفترة الأخيرة انخفاضا كبيرا في القيمة السوقية لنجوم الساحرة المستديرة، بسبب توقف الدوريات الكروية في ظل تفشي وباء كورونا “كوفيد-19”.

فقد تراجع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، إلى المرتبة الحادية والعشرين في قائمة أغلى لاعبي العالم، بقيمة سوقية قدرها (100.1) مليون يورو.

بينما اكتفى البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، بالمركز السادس والثلاثين، برصيد (82.7) مليون يورو.

في حين تراجع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، إلى المركز السبعين، بقيمة سوقية قدرها (62.8) مليون يورو، وهو اللاعب الأكبر سنا في قامة أغلى 100 لاعب في العالم.

المصدر: “matchtv.ru”