تركيا – مما لا شك فيه أن تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم دون رادع يجلب إلى الذهن كثيرا من الارتباك والتساؤلات كتلك عن آلية الفيروس وكيفية انتشاره وآثاره وأعراضه والأهم من كل ذلك علاجه

وفي الوقت الذي لم يتم التوصل إلى لقاح مضاد لكوفيد19 أو دواء معالج له، إلا أن الخبيرة السورية في مجال الصيدلة والادوية والامصال شمس محمود الحلواني اكدت ان العديد من الحالات المصابة بالفيروس يمكن علاجها في المنزل والتعامل معها بطريقة تشبه التعامل مع نزلات البرد أو الأنفلونزا.

واشارت الحلواني ان “معظم المصابين بكورونا المستجد يعانون من تعب خفيف ويتعافون من تلقاء أنفسهم. عادة، ما يكون تعبهم مشابها للبرد العادي.

ويمكن أن يتم علاجه بنفس الطريقة وباستخدام الأدوية المتوفرة في المنزل دون وصفة طبية”.

واوضحت الحلواني : قولها إن معظم الأفراد الأصحاء يمكنهم السيطرة على أعراض كورونا المستجد في المنزل.

وأضافت: ان “الأدوية بدون وصفة طبية لن تقلل طول مدة التعب ولكن ربما تساعد في تخفيف أعراض الجهاز التنفسي العلوي، وتشمل الحمى والسعال والتهاب الحلق والرشح واحتقان الجيوب الأنفية، لافتة إلى أنه من المهم أيضا التواصل مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على استشارة منه.

واشارت الحلواني الى استخدام دواء البرد الذي يحتوي على أسيتامينوفين لتقليل الحمى الخفيفة والآلام، ومزيل الاحتقان لتقليل الضغط الأنفي ومستحلبات الحلق للتهيج.

وتابعت إن استخدام الأسيتامينوفين بدلا من الإيبوبروفين كخافض للحرارة في حالات الإصابة المشتبه بها أو المؤكدة لكورونا المستجدة.

واكدت الحلواني، إذا كنت تعاني من مرض مزمن في الكبد أو الكلى أو عانيت من قرحة المعدة أو نزيف في الجهاز الهضمي، عليك استشارة الطبيب أولا قبل استخدام هذه الأدوية.

ونصحت الحلواني باستخدام 6 أدوية متوفرة في الصيدليات والمتاجر اويمكن شراؤها عبر الإنترنت

1- أقراص إيكويت أسيتامينوفين ممتدة المفعول.

ينصح الأطباء بتناول الأسيتامينوفين لتخفيف الآلام والحمى المرتبطيْن بصورة شائعة مع كوفيد19.

وتحتوي هذه الأقراص ممتدة المفعول للبالغين على 650 ملليجرام من المكون النشط الذي يمنحك راحة لمدة 8 ساعات.

2- أقراص موسينكس طاردة البلغم ذات القوى القصوى.

يساعد هذا الدواء على طرد البلغم الرفيع ويعالج احتقان الصدر بسبب فيروسات الجهاز التنفسي العلوي.

ويحتوي كل قرص على 1200 ملليجرام من الجوافينيسين ما يمنحك راحة وسهولة في التنفس لمدة 12 ساعة..

3- سودافيد PE لاحتقان الجيوب الأنفية.

تنصح هوبكنز باستخدام سودافيد لتخفيف أعراض احتقان الأنف بسبب كوفيد19، والبرد العادي أو الأنفلونزا.

ويحتوي كل قرص على 10 ملليجرام من الفينيليفرين لتقليل تورم الأنف وتخفيف الضغط على الجيوب الأنفية.

وتستخدم أقراص سودافيد الفينيليفرين لفوائده المزيلة للاحتقان .

4- أقراص إيكويت ذات القوة القصوى لعلاج الاحتقان الشديد في الجيوب الأنفية.

يتكون هذا الدواء من أسيتامينوفين، وجوافينيسين، وفينيليفرين، ويخفف الآلام ويخفض الحرارة ويطرد البلغم ويخفف احتقان الأنف.

وبذلك يمكنك علاج مجموعة أعراض في وقت واحد وبدواء واحد..

5- أقراص إيكويت داي أند نايت ذات القوة القصوى للجيوب الأنفية.

يحتوي هذا الدواء على 10 أقراص لتناولها في الصباح و10 أقراص لتناولها في المساء.

ويحتوي كل قرص نهاري على العناصر الطبية التي يوصي بها الأطباء لعلاج أعراض كورونا المستجد الخفيفة وهي أسيتامينوفين وجوافينيسين ومزيل للاحتقان.

6- حبوب كلوراسيتيك ماكس المحلاة لالتهاب الحلق.

تخفف هذه الحبوب المحلاة بالتوت البري من التهيج الناتج عن التهاب الحلق أو السعال إذ تستخدم البنزوكائين والمنثول لتخفيف ألم الحلق..

المصدر : صحتك بالدنيا