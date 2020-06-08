رغم عدم رد الشمال.. الجنوب يؤكد أن خطوط التواصل بين الكوريتين تعمل

رغم عدم رد الشمال.. الجنوب يؤكد أن خطوط التواصل بين الكوريتين تعمل

كوريا ج – اكد مسؤولون بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن خطوط التواصل بين الكوريتين تعمل بشكل طبيعي، رغم أن الشمال لم يرد على اتصال هاتفي من قبل الجنوب عبر غرفة التواصل المشتركة

وأفاد مسؤول بوزارة الدفاع اليوم الاثنين، بأن: “خطوط الاتصال العسكري كانت تعمل بشكل طبيعي حتى صباح اليوم”.

وكان المتحدث باسم وزارة الوحدة يوه سانغ كي، قد صرح في مؤتمر صحفي دوري، بأن الجنوب أجرى اتصالا عبر غرفة الاتصال المشتركة مع الشمال، لكنه لم يتلق أي رد.

وتعد هذه المرة الأولى التي لا تجيب فيها كوريا الشمالية على اتصال من الجنوب.

وعادة ما تتواصل السلطات العسكرية للكوريتين عبر الهاتف كل يومين، في التاسعة صباحا والرابعة مساء، عبر خطي الاتصال الشرقي والغربي.

يشار إلى أن خطوط التواصل العسكرية عادت في عام 2018، تماشيا مع قمة 27 أبريل التي جمعت الكوريتين بعد سنوات من الانقطاع.

ويأتي عدم رد كوريا الشمالية على اتصال الجنوب، بعد أن هددت بيونغ يانغ يوم الجمعة بغلق مكتب الاتصال المشترك، إذا فشلت الأخيرة في منع نشطاء من إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود.

وجاء هذا التحذير بعد أن هددت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم كيم جونغ أون، بأن بلادها ستلغي الاتفاق العسكري الموقع يوم 2018 بين الكوريتين وستوقف المشاريع المشتركة، بما يشمل مكتب الاتصال المشترك ومجمع كيسونغ الصناعي، اعتراضا على حملة المنشورات.

المصدر: يونهاب