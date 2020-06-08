ليبيا – قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إنه لا توجد في جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين أي خطط لعقد لقاءات مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

بيسكوف أضاف وفقاً لوكالة”روسيا اليوم” : “اليوم، لا توجد لقاءات مخطط لها في الكرملين مع السراج”.

وفي وقت سابق ذكرت بعض وسائل الإعلام العربية نقلاً عن مصادرها أن السراج يعتزم زيارة موسكو بعد زيارته إلى تركيا.

هذا وقد أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تعول أن تستجيب السلطات في طرابلس بسرعة لمبادرة القاهرة للسلام في ليبيا، معربةً عن أملها بأن تصبح هذه المبادرة الشاملة، التي وافق عليها قادة معسكر شرق ليبيا، قاعدة صلبة للمفاوضات التي طال انتظارها بين الأطراف الليبية المتحاربة بشأن تسوية الليبية.

وأضاف البيان بحسب وكالة سبوتنك الروسية: “نأمل أن تستجيب السلطات في طرابلس بسرعة على مبادرة السلام التي انطلقت من القاهرة وأن تستجيب إليها بطريقة بناءة”.

وقال نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو تعتبر مبادرة القاهرة بشأن ليبيا أساسا لبدء عملية سياسية جادة.