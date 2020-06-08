اليابان – غادرت حاملة الطائرات النووية الأميركية “رونالد ريغان”، اليوم الاثنين، قاعدة “يوكوسوكا” لكي تنفذ تدريبات عسكرية بالقرب من جزيرة إيوتو على بعد 1200 كيلومتر جنوب طوكيو.

وقالت وكالة “كيودو”، في تقرير، إن التدريبات ستنطلق في 12 يونيو، وسيتم خلالها التحقق من قدرة الطيارين على التحليق من على متن الحاملة.

بعد ذلك ستتوجه هذه السفينة الحربية الأمريكية، في رحلة طويلة لتنفيذ مهام الدوريات البحرية.

يشار إلى أنه عادة ما تبحر حاملة الطائرات هذه في فترة أبريل – أكتوبر، إلى منطقة شرق آسيا لتجري مناورات مع حلفاء الولايات المتحدة هناك.

ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”، هذا العام تأخر الإبحار بسبب إصابة 16 بحارا من “رونالد ريغان” بمرض “كوفيد-19”. وبسبب ذلك، تم إلغاء دخول السفينة إلى كافة الموانئ، ولم يسمح للعناصر بالنزول إلى الشاطئ.

المصدر : RT