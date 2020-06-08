ليبيا – قام سفير إيطاليا لدى ليبيا أمس الأحد بزيارة المركز الوطني لمكافحة الأمراض للاطلاع على الخطوات المتخذة لمواجهة جائحة ” كورونا”.

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار إستعرض بحسب المكتب الإعلامي التابع للمركز آلية عمل المركز والإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الجائحة.

وناقش النجار مع سفير إيطاليا وبحضور مدير مكتب التعاون الفني عبير البخاري الوضع الصحي في البلاد بعد تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس “كورونا” خاصة في الجنوب الليبي والخطوات التي اتخذها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في رصد وتتبع الحالات المخالطة كما تناول الاجتماع آليات عمل فرق الرصد والتقصي، ومكاتب الرقابة الصحية بالمنافذ.

وأشاد سفير إيطاليا بالجهود المبذولة من قبل المختصين في المركز لمواجهة الجائحة.