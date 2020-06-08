سوريا – أفادت صحيفة “الوطن” السورية بتصدي قوات الجيش لهجوم عنيف شنه تنظيما “أنصار التوحيد” و”حراس الدين” الإرهابيين على نقاط ارتكازه في قريتي المنارة والفطاطرة بريف حماة الغربي.

وقبل ذلك، ذكرت “شام إف إم” أن وحدات الجيش اشتبكت مع مجموعة مسلحة حاولت التسلل عبر محور بلدة طنجرة بـسهل الغاب شمال غرب حماة وسط قصف مدفعي وصاروخي كثيف يستهدف مواقع المسلحين في المنطقة.

يأتي هذا الهجوم استمرارا لسلسلة الاعتداءات التي تفذتها الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة في وقت سابق، حيث حاولت التقدم في المنطقة في مطلع الشهر الماضي، إلا أن القوات الحكومية صدت الهجوم واستعادت نقطة عسكرية بقرية الطنجرة بعد تسلل مسلحين إليها.

المصدر: وسائل إعلام سورية