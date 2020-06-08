ليبيا – شرع أطباء قسم عناية الباطنة بمستشفى “طرابلس الجامعي” وبالتنسيق مع مصرف الدم المركزي وفرق الرصد والتقصي، في فصل بلازما دم المتعافين من فيروس “كورونا المستجد” لاستخدامها في علاج الحالات الحرجة المصابة بالفيروس.

الفريق الطبي المكون من الدكتور محمود المحجوب أخصائي عناية باطنة والدكتورة وفاء العاقل والدكتور «محمد غيث أعدوا تحت إشراف رئيس قسم الباطنة الدكتور أبوبكر المريول البروتوكول الخاص بعمليات الفصل واستخدام البلازما بعد الحصول على الموافقات اللازمة من لجنة الأخلاقيات الطبية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ودعا الفريق الطبي الحالات التي تعافت من فيروس كورونا إلى الاتصال بفرق الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض للتبرع ببلازما الدم مساهمةً منهم في علاج الحالات الأخرى المصابة.

وعلى نحو متصل ذكر مدير مصرف الدم المركزي عصام الدين قريز أن أول عملية سحب وفصل بلازما دم متعافي من فيروس كورونا جرت بمصرف الدم المركزي وبالتنسيق مع مستشفى “طرابلس الجامعي”.

وكان مستشفى “طرابلس الجامعي” قد شرع في استخدام “البلازما العلاجية” منذ بداية العام الماضي لعلاج حالات الوهن العضلي وإلتهاب الأعصاب الحادة والأمراض الروماتيزمية وبعض أمراض الدم وقد أثبتت هذه الطريقة نجاحها من خلال تسجيل أكثر من 200 جلسة علاجية .

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