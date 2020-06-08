انجلترا – أثار النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، حالة من القلق لدى جماهير فريقه، بعدما تخلف عن تدريبات “الريدز” اليوم استعدادا لاستئناف الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة “ليفربول إيكو” في تقرير لها اليوم الاثنين، أن صلاح تعرض لكدمة غاب على إثرها عن الحصة التدريبية، استعدادا لمواجهة إيفرتون في أولى المباريات بعد استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويرجح أن تكون الكدمة التي أصيب بها الدولي المصري بسيطة وأن يكون غيابه بغرض الوقاية من تفاقمها.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح لم يكن اللاعب الوحيد الذي غاب عن تدريبات “الريدز” اليوم، فقد غاب أيضا لأسباب مختلفة، الظهير الأيسر أندي روبرتسون، وحارس المرمى أدريان.

وتوقف الدوري الإنجليزي مثل جل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة، بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة “البريميرليغ” ستعود للدوران في 17 يونيو الجاري.

ومن المنتظر أن يخوض ليفربول مباراته الأولى بعد العودة، أمام إيفرتون، يوم 21 يونيو الجاري.

ويتصدر زملاء صلاح الدوري بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيهم مانشستر سيتي، ويتبقى لهم 9 مباريات، ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط فقط ليتوج رسميا باللقب للمرة الأولى منذ موسم 1989-1990.

المصدر: وكالات