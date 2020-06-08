طائرة تجسس أمريكية تحلّق على بعد 50 كم عن حميميم

طائرة تجسس أمريكية تحلّق على بعد 50 كم عن حميميم

سوريا – نفذت طائرة حربية أمريكية مضادة للغواصات من طراز Poseidon P-8A، تحليقات استطلاعية قرب أجواء قاعدتي حميميم الجوية، والإسناد البحري الروسيتين على الساحل السوري.

وذكرت وكالة “إنترفاكس”، أن الطائرة الأمريكية انطلقت من قاعدة “سيغونيلا” في جزيرة صقلية الإيطالية، وحلقت حوالي ساعة بالقرب من الساحل السوري على ارتفاع 6 آلاف متر وفي منطقة المواقع الروسية في سوريا على بعد 40-50 كيلومترا من الشاطئ.

يذكر أن الطائرات الأمريكية المضادة للغواصات تقوم بتحليقات دورية فوق مياه شرق المتوسط، وتقترب من القاعدتين الروسيتين في سوريا.

المصدر: لينتا رو