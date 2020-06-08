اليابان – أعلن مسؤولون في دول مختلفة حسب وكالة “كيودو”‭ ‬اليابانية، أن اليابان لن تنضم إلى أمريكا وبريطانيا ودول أخرى في بيان ينتقد الصين لفرضها قانونا أمنيا جديدا في هونغ كونغ.

ودانت كل من بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا، فرض الصين في مايو الماضي، قانونا قالت هذه الدول إنه “يهدد الحرية ويمثل خرقا لاتفاق أبرمته الصين وبريطانيا عام 1984 بشأن الحكم الذاتي لتلك المستعمرة السابقة”.

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عدة إجراءات ردا على القرار الصيني بشأن هونغ كونغ.

وشملت الإجراءات، حرمان هونغ كونغ من العلاقة المتميزة مع الولايات المتحدة، على اعتبار أن خطوة بكين تؤدي إلى “تآكل” الحكم الذاتي.

المصدر: “رويترز”