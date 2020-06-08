سويسرا – بدأت محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، اليوم الاثنين، جلسات الاستماع في الاستئناف المقدم من مانشستر سيتي، على خلفية حرمانه من المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لموسمين.

وقال الأمين العام للمحكمة، ماتيو ريب، لوكالة “فرانس برس”: “بدأت جلسة الاستماع، وتقنية الاتصال بالفيديو تعمل بشكل جيد”.

وأشار ريب إلى أن المحكمة الرياضية يمكن أن تصدر قرارها في هذه القضية خلال شهر يوليو المقبل.

وبدأت الجلسات عبر تقنية الاتصال المرئي عند الساعة التاسعة صباح الاثنين بالتوقيت المحلي لمدينة لوزان السويسرية حيث مقر المحكمة، ومن المتوقع أن تستمر لثلاثة أيام وتنتهي مساء الأربعاء.

وقرر “اليويفا” في يناير الماضي، استبعاد “السيتي” عن المشاركة القارية لمدة عامين بسبب “خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف”، مغرما إياه أيضا بمبلغ 30 مليون يورو.

وتحمل هذه القضية تداعيات كبيرة على مستقبل النادي المتهم بتضخيم إيرادات الرعاية ليخفي مخالفات حصلت بين 2012 و2016 لقواعد اللعب المالي التي يفرضها “اليويفا” من أجل تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق.

وفي حال لم يكن القرار لصالح بطل إنجلترا في الموسمين الماضيين، يمكن لـ”السيتي” رفع استئناف أخير أمام المحكمة الفدرالية السويسرية.

المصدر: أ ف ب