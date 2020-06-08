ليبيا – أصدرت مجموعة أبناء ليبيا من مثقفين وناشطين سياسيين وإعلاميين ومهنيين بيانهم رقم (23) بشأن تأييد “إعلان القاهرة” الذي أطلقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور رئيس البرلمان المستشار صالح والقائد العام للجيش المشير حفتر.

مجموعة أبناء ليبيا حذرت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه من الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد من تطاول ومحاولة إعادة أمجاد الأمبراطوريات الغابرة على حساب حرية وإستقلال ليبيا وبمساعدة من العملاء والخونة ، معلنةً عن وقوفهم التام ضد كل محاولات الإستعمار والهيمنة وسرقة ثروات ليبيا بحجج وشعارات براقة واهية ، فضلاً عن تأييدهم الكامل لمبادرة جمهورية مصر العربية الصادرة يوم السبت 6 يونيو لحل الأزمة الليبية.

وأضاف البيان :” والتي تستند إلى الاجتماعات واللقاءات في كل من باريس وباليرمو وأبوظبي و أخيراً مخرجات مؤتمر برلين ، ونؤكد نحن مجموعة أبناء ليبيا على أن لا حل للأزمة الليبية إلا بالحوار السياسي وضرورة جلوس جميع الأطراف الليبية إلى طاولة المفاوضات لتجنيب ليبيا ويلات الحرب والدمار والتشريد”.

وطالب البيان المجتمع الدولي والدول الفاعلة وبعثة الأمم المتحدة بدعم المبادرة وتطبيق بنودها وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإلزام الدول بحضر توريد الأسلحة وسحب كافة المرتزقة .

واختتمت المجموعة بيانها قائلةً :”لايسعنا في هذه الظروف إلا أن نتقدم إلى جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً بجزيل الشكر وفائق الإمتنان على جهودهم لحل الأزمة الليبية ودعمهم المستمر لكافة الجهود التي من شأنها حفظ أمن وسلامة ليبيا”.

الموقعون :

د. عارف علي النايض . محمد مختار الغناي . عبد الغني حسن العريبي امال ابراهيم جلول مرعي عقيلة اشويربات ابوبكر محمد ارميله عبد الله الربو فوزي محمد الغناي د. محمد احمد ديره مبروكة سليمان جبريل علي الرقيعي د. محمد سعد امبارك ليلى ابوسيف ياسين د. رضوان يونس الفيتوري عبدالرحيم زنقي الجنجان خالد ادريس الحجازي محمد سالم امبارك هاجر القايد سليمان سالم الشحومي

