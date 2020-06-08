مدرب برشلونة يكشف موقف ميسي من المشاركة في مباراة مايوركا

مدرب برشلونة يكشف موقف ميسي من المشاركة في مباراة مايوركا

إسبانيا – سيكون الأرجنتيني ليونيل ميسي، جاهزا لخوض المباراة الأولى لفريقه برشلونة الإسباني بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك حسب ما أكد مدربه كيكي سيتيين أمس الأحد.

وعندما سئل عبر قناة “موفيستار” التلفزيونية عما إذا كان ميسي جاهزا لخوض مباراة مايوركا السبت المقبل ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، قال سيتيين “ميسي ليس الوحيد الذي لم يتمرن وليس الوحيد الذي شعر بانزعاج. هذا الأمر حصل مع الجميع أو بالتحديد مع الجميع منذ العودة (إلى التمارين)”.

وتابع: “إنه تقلص طفيف وسيطرنا عليه، ميسي في وضع جيد جدا ولن يواجه أي مشكلة”.

وتدرب أفضل لاعب في العالم بمفرده السبت الماضي على ملعب “كامب نو”، بعد تغيبه عن حصتين متتاليتين بسبب “تقلص عضلي طفيف” في الفخذ الأيمن كما أعلن ناديه.

وقام ميسي بتدريب خاص الجمعة الماضي من أجل تحاشي المخاطر قبل ثمانية أيام من استئناف الدوري المحلي الذي يستعيد نشاطه الخميس خلف أبواب موصدة بعد أن توقف منذ مارس بسبب فيروس كورونا.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد، قبل 11 جولة من ختام المسابقة.

المصدر: وكالات