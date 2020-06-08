نيمار يشعل سوق الانتقالات الصيفية قبل افتتاحها

البرازيل – أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، التكهنات مجددا بشأن إمكانية عودته إلى فريقه السابق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تفتتح نافذتها في يوليو المقبل.

وتصدر اسم نيمار، غلاف صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، صباح اليوم الاثنين، حيث ذكرت الصحيفة واسعة الانتشار، أن الدولي البرازيلي لا يخفي نواياه في العودة إلى برشلونة، مشيرة إلى أنه أبلغ زملاءه برغبته بالانتقال إلى الفريق الكتالوني هذا الصيف بغض النظر عما سيحدث.

وعلى الرغم من إنهاء الدوري الفرنسي مبكرا هذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا، وتتويج سان جيرمان باللقب، فإن الأخير لا يزال يحافظ على أمله في نيل لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، حيث بلغ الدور ربع النهائي قبل توقف المسابقة.

وأوضحت “موندو ديبورتيفو”، أن التتويج المحتمل لسان جيرمان باللقب القاري، يمكن أن يسهل من عملية انتقال نيمار إلى “البارسا” هذا الصيف، لا سميا وأن اللاعب يريد أن يحافظ على علاقة جيدة مع إدارة “البي إس جي”.

أما بالنسبة لمسؤولي برشلونة، فهم يدركون أن التعاقد مع نيمار سيكون صعبا، كما أن أولوياتهم في سوق الانتقالات المقبلة، ستكون التوقيع لمهاجم إنتر ميلان، الدولي الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، والذي قد يكلف خزينة النادي مبلغا ضخما.

ومع ذلك، تعتقد “موندو ديبورتيفو”، أنه بإمكان الكتالونيين إبرام صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، من خلال إدراج كل من عثمان ديمبيلي، وفيليب كوتينيو، وصمويل أومتيتي، ونيلسون سيميدو، أو إيفان راكيتيتش في صفقة ضم نيمار.

وكان نيمار رحل عن برشلونة في صيف عام 2017 بعدما قضى 4 مواسم ناجحة مع الفريق الكتالوني، لينضم لسان جيرمان، وكان اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، قريبا من العودة إلى “البارسا” الصيف الماضي، قبل أن تنهار المفاوضات في آخر لحظة.

المصدر: sports.ru