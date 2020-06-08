السعودية – أفاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، بأنه ينبغي توخي اليقظة حيال مخزونات الخام في العالم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم، وفي أعقاب قرار مجموعة “أوبك+” تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) لشهر إضافي حتى نهاية يوليو 2020.

وفيما يتعلق بتخفيضات الإنتاج الطوعية، التي كانت تنفذها السعودية ومجموعة دول خليجية، أبلغ وزير الطاقة السعودية المؤتمر أن السعودية وحلفاءها الخليجيين لا يعتزمون تمديد أجلها، حيث أن هذه التخفيضات الطوعية كانت تقتصر على شهر يونيو الجاري فقط.

وكانت دول مجموعة “أوبك+”، التي تقودها روسيا والسعودية، قد قررت السبت الماضي تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) لشهر إضافي حتى نهاية يوليو 2020.

وتهدف الخطوة لدعم أسواق النفط في ظل انخفاض الطلب بسبب جائحة كورونا، وارتفاع معروض النفط.

المصدر: “رويترز”