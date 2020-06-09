ليبيا – إدعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير حفتر سيتم إستبعاده من المعادلة السياسية في على ضوء الجهود الدبلوماسية التي تجريها أنقرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حسب زعمه .

جاء ذلك في حديث مطول لشبكة “تي.آر.تي” التركية أمس الإثنين بحسب وكالة “الأناضول” التركية حول العديد من الملفات أبرزها التطورات في ليبيا.

وتحدث الرئيس التركي حول اتصاله مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث بحثا العديد من القضايا وعلى رأسها التطورات في ليبيا التي أخذت حيزاً كبيراً من المباحثات بينهما.

كما أكد وجود مساعي لقواته للسيطرة على مدينة سرت بالكامل وقاعدة الجفرة والتقدم على الشريط الساحلي واستعادة السيطرة على حقول النفط في الجنوب وآبار الغاز على الشريط الساحلي ولا سيما حول مدينة سرت.

واستدرك أردوغان بأنّ هذه التطورات تزعج روسيا التي يستمد “حفتر” كل قوته منها حسب زعمه، وفي رده على سؤال فيما إذا كان ثمة تراجع في دعم القوى الدولية الكبرى للقوات المسلحة الليبية ذكر أن اتصاله بترامب يشير إلى احتمالية فتح صفحة جديدة في التعاون الأمريكي التركي حول ليبيا قائلاً :” ثمة نقاط تم الاتفاق عليها”.

وشدّد أردوغان في الوقت نفسه على أهمية التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكد بأنه سيبحث معه ذلك.

وأعرب عن انزعاجه من تأييد روسيا لمخرجات إعلان القاهرة حول ليبيا أكثر من تأييد بعض الدول العربية .

كما تابع: “صرّحوا (روسيا) بعدم وجود جنود لهم على الأرض الليبية، لكن لهم 19 طائرة هناك، ولهم جنود برفقة هذه الطائرات. أريد أن أبحث هذه الأمور معه (بوتين) وبعدها وعلى ضوء المكالمة سيتم تحديد الخطوات التي سنتخذها ورسم الخطة”.

وفي رده على سؤال فيما إذا كان لحفتر مكان في العملية السياسية بليبيا في ظل المحادثات مع روسيا والولايات المتحدة، قال أردوغان: “بالنسبة لي التطورات تشير إلى أن حفتر قد يبقى خارج المعادلة في أي لحظة، التطورات تظهر ذلك”.