العراق – أكد المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق، أن حادث تحطم طائرة للتحالف في قاعدة التاجي الجوية، جاء نتيجة عطل فني.

وأشار إلى أن “الطائرة تخطت المدرج واصطدمت بالجدار، الأمر الذي أدى إلى تضرر هيكلها واشتعال النار فيها”.

وأضاف: “تسبب الحادث بإصابة 4 من أصل 16 كانوا على متنها، وتم نقلهم لتلقي العلاج”.

وتابع: “لحظة وقوع الحادث هرعت فرق الإطفاء الموجودة في القاعدة للسيطرة على النار وإخمادها والحيلولة دون انتشارها”.

من جهته، كشف مصدر أمني عراقي لـRT، أن “الطائرة التابعة للتحالف الدولي كان من المقرر أن تتجه إلى الكويت”، وأنها “انحرفت عن مسارها وارتطمت بجدار كونكريتي”.

المصدر: RT