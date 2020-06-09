ليبيا – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني أمس الاثنين ملف استقبال المهجرين من مدن غرب ليبيا في بلدية بنغازي وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس صقر بوجواري.

الثني اطلع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة خلال الاجتماع على سير عمل بلدية بنغازي وأوضاع المهجرين من المنطقة الغربية الذين وصلوا إلى البلدية.

من جهة أخرى ناقش رئيس مجلس الوزراء مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ملف صيانة الجسور بالمدينة وصيانة الطرق المتهالكة وأعمال التوسعه الجارية للطريق الساحلي الممتد من الجزيرة الثانية لمنطقة حي السلام (الطيارة) وحتى جزيرة سيدي يونس.

وناقش الاجتماع مشروع ربط مناطق غرب بنغازي وجنوبها متمثلة في النواقية وأم مبروكة والحليس وبوفاخرة والقوارشة وجروثة بمشروع النهر الصناعي لإيصال المياه لتلك المناطق.