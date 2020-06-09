لبنان – اعتبر رئيس الحكومة اللبناني السابق، سعد الحريري، أن “هناك مندسين يريدون دما في البلد، لذلك علينا التحلي بالصبر”، وأكد على وحدة المسلمين وعلى العيش المشترك، محذرا من العصبيات.

وأعلن الحريري من دار الفتوى أن “كل القيادات السياسية واعية وهناك مندسون يريدون دما في البلد، لذلك علينا التحلي بالصبر”، لافتا إلى أنه “تواصلنا مع الرئيس بري ولا مشكلة معه وكل القيادات السياسية واعية إلى ما يحدث”.

وأضاف: “هناك رأي آخر في البلد وعلينا أن نحترمه وأي انزلاق إلى مكان آخر يؤدي إلى تفكك لبنان ولن نسمح بذلك”.

وقال: “حضوري اليوم هو للتأكيد على وحدة المسلمين وأن العيش المشترك هو السبيل الوحيد للعيش في لبنان وأي نوع من العصبيات نتيجته مجهولة”.

وأكد رئيس الحكومة السابق أنه “يجب سماع جوع ومطالب الناس، وقد حضرت إلى دار الفتوى للتأكيد على وحدة المسلمين وأن هذا البلد هو بلد العيش المشترك وأي انزلاق إلى مكان أخر يعني تفكك لبنان” . ​

وأوضح الحريري انه تواصل مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، على خلفية ما حصل في الشارع في الأيام الأخيرة ولا أزمة في ذلك.

وقال: “هناك حساسيات لدى الطوائف وفي رأيي أنهم أثبتوا ذلك في بياناتهم ومواقفهم، ويجب أن نتحلى بالصبر لأن هناك من يريد أن يخرب البلد، ونحن رأينا الاستنكارات والموضوع كبير ويجب أن لا نكبره أكثر مما هو”.

ونبه الحريري قبل أيام في تعليق على حادث شتم السيدة عائشة، من مغبة الانجرار وراء تصرفات يمكن أن تهدد السلم الأهلي وتفسح المجال أمام الجهلة لإشعال الفتنة.

المصدر: الوكالة الوطنية