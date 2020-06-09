ليبيا – عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني أمس الإثنين بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي اجتماعاً مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتوره فتحية علي حامد وذلك أوضاع المهجرين من المنطقة الغربية.

واطلع الثني خلال الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة على التقرير المقدم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكداً على ضرورة توفير الاحتياجات اللازمة للمهجرين.

واستنكر رئيس مجلس الوزراء ما حدث في مدن المنطقة الغربية من خراب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة، مندداً بالانتهاكات الخطيرة في ملف حقوق الإنسان التي جرت على أيدي الميليشيات المدعومة من تركيا بعد دخولها تلك المناطق عقب انسحاب قوات الجيش منها.