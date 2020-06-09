ليبيا – أطلع عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس الإثنين السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على دور المفوضية كمؤسسة مستقلة مسؤولة عن التحضير لإجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية في ليبيا.

السفارة الأمريكية أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أنه مع تزايد احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار وحوار سياسي حقيقي في الأيام المقبلة اتفق نورلاند والسايح على أنه من الضروري أن تكون المفوضية مستعدّة وأن يتم دعمها بشكل ملائم للاضطلاع بمثل هذا الجهد.

وأكدرت السفارة على أن الولايات المتحدة ستواصل شراكتها مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بحيث يتمكن جميع الليبيين من التسجيل للتصويت والمشاركة الكاملة في انتخاب قادة ليبيا المستقبليين.

كما هنّأ السفير نورلاند السايح على التزامه وشجاعته في العمل على ضمان ترسيخ الديمقراطية الانتخابية في ليبيا.